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Альметьевские инспекторы ДПС «по горячим следам» задержали ограбивших таксиста

2 февраля 2018, 17:31 , Фото: кадр из видео

Альметьевские инспекторы ДПС «по горячим следам» задержали ограбивших таксиста Двое мужчин, угрожая таксисту ножом, украли у него деньги, сотовый и радиостанцию.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Инспекторы ДПС Альметьевска «по горячим следам» задержали двоих мужчин, которые с ножом напали на таксиста и отобрали у него телефон, деньги и радиостанцию.

52-летний таксист обратился в полицию 23 января и рассказал о нападении. Экипаж ДПС увидел машину. Заметив полицейских, мужчина бросился к ним и показал в каком направлении скрылись нападавшие. Инспекторы кинулись в погоню и задержали одного из нападавших. 

«По подозрению в совершении преступления сотрудниками ГИБДД был задержан ранее судимый 41-летний житель Альметьевска. Позже был задержан второй подозреваемый – 27-летний мужчина», – рассказал начальник отдела пропаганды УГИБДД по Татарстану Хайдар Зиганшин.

Как выяснилось, 41-летний мужчина раньше уже был судим за мошенничество и за кражу. 27-летний также имеет несколько судимостей. Сейчас против них возбужденно уголовное дело по статье «Разбой» – оба находятся под стражей.


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