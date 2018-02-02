В Казани прошел татарстанский этап соревнований «Будущее зависит от тебя»

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Региональный этап футбольного турнира «Будущее зависит от тебя» собрал юных футболистов из детских домов и школ-интернатов Лаишева, Раифы, Мензелинска, Альметьевска, Казани. В напряженной борьбе право представлять Татарстан на поволжском этапе выиграли воспитанники Альметьевского детского дома и школы имени Галлямова.

Соревнования, собравшие более 80 девчонок и мальчишек, традиционно проходили в двух возрастных категориях – 2003 – 2004 годов рождения и 2005 – 2006 годов рождения. Среди команд старшей группы сильнейшими стали воспитанники Республиканской специальной общеобразовательной школы имени Галлямова. Второе и третье места заняли ребята из Раифского специального учебно-воспитательного учреждения и Лаишевского детского дома.

Впервые в многолетней истории чемпионата лидерство в младшей группе завоевали футболисты из Альметьевского детского дома. Для участия в соревнованиях они проехали около 300 км и увезли домой победу.

«Несмотря на юный возраст и непростую судьбу, ребята настолько увечены футболом, что показывают действительно захватывающую игру. Мы рады, что соревнования являются для детей стимулом тренироваться и прививают любовь к спорту», – заметил президент Федерации футбола Республики Татарстан Александр Гусев.

Впереди поволжский этап соревнований, который в этом году пройдет в Оренбурге. Здесь ребятам из Казани и Альметьевска предстоит представлять Татарстан и бороться за первое место для участия во всероссийском турнире в Сочи.

Соревнования проводятся компанией «МегаФон» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ и Российского футбольного союза с 2005 года. Организатором игр в Казани выступает Федерация футбола Республики Татарстан.

«Мы вместе проводим соревнования "Будущее зависит от тебя" уже в 13-й раз. За это время турнир вышел за пределы нашей страны, став международным. Мы верим, что наши усилия вносят позитивный вклад в становление нового поколения», – сказал и. о. директора компании «МегаФон» в Татарстане Марат Ахметов.