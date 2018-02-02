(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). В России уменьшилась смертность на промышленных предприятиях, поднадзорных Ростехнадзору. Об этом на заседании в Кабинете Министров РТ сообщил глава надзорного ведомства Алексей Алешин.

Уровень смертности на поднадзорных объектах снизился с 252 до 210 человек по сравнению с 2016 годом, отметил в своем выступлении руководитель Ростехнадзора. Значительно снизился уровень смертности в авариях – с 32 до 16 процентов от общего числа погибших.

«Основной причиной аварийности и гибели людей по-прежнему остается человеческий фактор», – подчеркнул Алешин.

Руководитель Ростехнадзора также отметил, что начиная с 2014 года удалось в четыре раза сократить количество плановых проверок. Уменьшение частоты проверок не повлияло на состояние промышленной безопасности, добавил он.