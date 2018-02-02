Участники Зимней добровольческой школы станцевали «Случайный вальс»

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Сегодня, 2 февраля, по всей России проходит акция «Случайный вальс», посвященная 75-летию Победы в Сталинградской битве. Акцию поддержали и участники Зимней добровольческой школы, сообщает Центр развития добровольчества РТ.

Акцию организовало Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». Уже более 150 добровольцев Татарстана станцевали под легендарную композицию «Случайный вальс».

«Случайный вальс» стал настоящим фронтовым хитом. В основу песни легла реальная история летчика Василия Васильева. Он, побывав в небольшой деревушке в прифронтовой полосе, оказался на танцах. Там познакомился с девушкой Зиной, которую пригласил на вальс и которую в итоге не смог забыть. С его слов композитор Марк Фрадкин написал композицию «Случайный вальс» на слова поэта Евгения Долматовского. Василий Васильев верил, что Зина услышит песню и поймет, что она о них. И, действительно, так и произошло. Но на тот момент, когда Зина обратилась в редакцию радио, Василий Васильев уже не смог ответить: в одном из боев он погиб смертью героя.



Зимняя добровольческая школа – это ежегодная образовательная площадка для добровольцев со всего Татарстана. В этом году она проходит с 1 по 5 февраля на базе молодежного центра «Волга».