У ГСО РТ появился собственный абонемент в Концертном зале имени П.И. Чайковского

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). У Государственного симфонического оркестра Татарстана под руководством Александра Сладковского впервые за всю историю музыкального коллектива появился собственный абонемент в Концертном зале имени П.И.Чайковского Московской филармонии. На официальном сайте заведения билеты на концерты абонемента 2018 – 2019 года под номером 17 уже появились в продаже.

Первый концерт серии Симфонический оркестр Татарстана сыграет 11 января 2019 года. Вместе с приглашенным солистом – французским скрипачом Рене Капюсоном коллектив исполнит Второй концерт для скрипки с оркестром Белы Барток и симфонию «Песнь о земле» Густава Малера. Второй абонементный концерт пройдет 16 февраля 2019 года. В качестве солиста на него приглашен итальянский виолончелист, сотрудничающий с ведущими оркестрами мира – Марио Брунелло. Будут исполнены фантастические вариации на рыцарскую тему «Дон Кихот» Рихарда Штрауса и Девятая симфония Антона Брукнера. Третий, завершающий, концерт абонемента ГСО РТ назначен на 18 марта 2019 года. В Москву приедет один из наиболее востребованных и успешных солистов нашего времени, пианист Жан-Ив Тибоде. Вместе с оркестром он исполнит три симфонических эскиза «Море» Клада Дебюсси, Пятый концерт для фортепиано с оркестром Камиля Сен-Санса и «Фантастическая симфония» Гектора Берлиоза.

На сегодняшний день оркестр под руководством маэстро Сладковского – единственный в России региональный коллектив, у которого есть абонемент в Московской консерватории. Как сообщили в пресс-службе ГСО РТ, ранее такой чести удостаивались лишь оркестры Москвы.