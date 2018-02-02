Авиабилеты в Татарстане в 2017 году подешевели почти на треть

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Авиабилеты в Татарстане за 2017 год подешевели на 28 процентов, что является рекордным показателем для России. Это следует из данных исследования российского интернет-сервиса для путешественников Biletix.

Средний чек на авиаперелеты туда-обратно из Казани в 2017 году составил 6 тыс. 867 рублей, что на 28 процентов ниже, чем в 2016 году (9 тыс. 551 рубль).

По данным сервиса, продажи авиабилетов в регионе за год выросли на 25 процентов по сравнению с 2016-м.

Более чем в половине исследованных российских регионов в 2017 году жители стали путешествовать чаще, чем годом ранее.