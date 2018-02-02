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Первый в России аппарат МРТ с минимальным облучением появился в Казани

2 февраля 2018, 16:43 , Фото: Султан Исхаков

Первый в России аппарат МРТ с минимальным облучением появился в Казани Новый аппарат установили в Центре томотерапии онкодиспансера.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Валерия Белова). Первый в России аппарат МРТ с минимальным облучением для организма появился в Казани. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Ильдар Хайруллин. Аппарат установили в Центре томотерапии больницы.

«Центр работает с 7 часов утра до 4 вечера – большая нагрузка. Томотерапию пациенты РКОД проходят абсолютно бесплатно. На платной основе это делается только для жителей других регионов», – рассказал спикер.

Томограф позволяет за короткое время провести исследование всего тела пациента. Это позволят оценить распространенность процесса развития опухолей и выявить отдаленные метастазы, что очень важно для выбора оптимального плана лечения.


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