Ирек Зиннуров заявил о необходимости бороться за возвращение олимпийских медалей

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Спортсменам, лишившимся заслуженных ими медалей Олимпиады в Сочи, следует бороться за их возвращение. Об этом заявил депутат Государственный Думы, двукратный призер Олимпийских игр Ирек Зиннуров после оглашения решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, сообщает пресс-служба Татарстанского отделения партии «Единая Россия».

Суд частично удовлетворил апелляции 11 российских спортсменов, заменив пожизненное отстранение от Игр на запрет посещать только Олимпиаду в Пхенчхане. В число этих 11 спортсменов входят бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев и Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанюк.

Результаты, достигнутые ими на Играх в Сочи, по-прежнему аннулированы, их вина в нарушении антидопинговых правил установлена, однако они пропустят только одну Олимпиаду.

«Это, безусловно, победа. Одно дело пожизненное отстранение, другое – пропустить игры один раз», – заметил Ирек Зиннуров.

Но сложилась несправедливая ситуация, добавил парламентарий: «МОК (Международный олимпийский комитет – прим. Т-и) поставил условия таким образом, что оправданные 28 спортсменов и 11, чьи апелляции частично удовлетворены, оказались в одних условиях. Списки уже известны, в этом году на Олимпиаду не поедут ни те, ни другие».

Российским атлетам нужно продолжать бороться, уверен ватерполист. «Надеемся, что в конечном итоге спортсмены смогут вернуть свои медали», – подчеркнул он.