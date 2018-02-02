Музейщики Елабуги приняли участие в акции «Сталинградская битва»

(Елабуга, 2 февраля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня Елабужский музей-заповедник присоединился к межмузейной акции «Сталинградская Победа». В ее рамках всероссийские и зарубежные музеи публикуют в соцсетях информацию о своих экспонатах, связанных с победой в Сталинградской битве, и ее участниках.

В течение дня в соцсетях сотрудники Елабужского музея-заповедника размещали интересные факты, а также материалы о героях Сталинградской битвы, чья жизнь так или иначе связана с Елабугой. Например, по данным местных музейщиков, «одно время в Сталинграде существовала улица Елабужская, названная так в честь дивизии, сформированной в этих краях и защищавшей город. Увы, из солдат и офицеров, воевавших в ее составе, не выжил никто».

Кроме того, сегодня в Библиотеке Серебряного века открылась выставка «Сталинград. Призыв к миру». Здесь представлены книги писателя и художника Виганда Вюстера, копии его акварельных рисунков и фотографии бронекатера № 31 проекта С-40. Краевед музея-заповедника Андрей Иванов рассказал о том, как связаны судьбы известного немецкого писателя и художника, военного судна и двух городов.

Свидетелями тех страшных дней были и елабужане. Сегодня в живых остались лишь двое из них – Мулла Назипов и Мирзахмет Муллахметов. Елабужским участникам Сталинградской битвы уже далеко за 90 лет. Мирзахмету Муллаахметовичу в этом году исполнится 96, а Мулле Назиповичу уже 100 лет. Сегодня ветеранам вручили вещмешок с подарками.

