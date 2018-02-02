В Верхнем Услоне открылся новый Дом детского творчества

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Сегодня, 2 февраля, в Верхнем Услоне торжественно открылся новый Дом детского творчества, сообщает пресс-служба Минсвязи РТ.

Дом творчества объединил школу искусств и Дом школьников. Площадь здания превышает 1,5 тыс. кв. м. Его строительство началось в 2015 году и завершилось в январе 2018-го. Зрительный зал на 107 мест оснащен музыкальной техникой, роялем, местами для маломобильных групп населения.

В детской школе искусств обучаются 277 детей. На базе же Дома школьников ребята будут заниматься картингом, техническим творчеством, авиамоделированием, 3D моделированием и лазерными технологиями. Свои двери он распахнет для 429 детей.

Если до этого 15 лет школа искусств переезжала с места на место, то теперь у нее появилось свое большое и красивое здание, отметила директор учреждения Ольга Киреева.

В церемонии открытия принял участие вице-премьер – министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов. Он отметил, что Верхнеуслонский район постоянно развивается. В прошлом году здесь открылись модульный фельдшерско-акушерский пункт, водозабор, несколько уличных спортивных площадок, были реконструированы два парка. В этом году в муниципалитете будут возводить новые многоквартирные дома, детский сад и ряд других объектов.

В завершение торжественной части руководителям кружков и секций вручили ключ, выполненный в форме скрипичного и гаечного ключей, как символ содружества искусства и технического творчества. Затем состоялся праздничный концерт, на котором выступили известные артисты Татарстана.