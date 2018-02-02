В Краснодаре под колесами поезда погибла жительница Татарстана

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Краснодаре под колесами поезда погибла 54-летняя жительница Татарстана, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.
Трагедия случилась на перегоне «Краснодар-1 – Краснодар-Сортировочный». Женщина шла вдоль ж/д путей игнорируя сигналы, подаваемые машинистом грузового состава. Чтобы спасти ее, машинист предпринял экстренное торможение, однако поезд всё-таки сбил женщину.
С различными травмами пострадавшую госпитализировали в Краевую клиническую больницу Краснодара, где она вскоре скончалась.
Стоит отметить, что спустя четыре часа на ж/д перегоне «Краснодар – Кубань» пассажирский поезд сбил 51-летнего жителя Гулькевичского района. Мужчина также скончался от полученных травм.
В данный момент сотрудники транспортной полиции разбираются с обстоятельствами происшествий.