За 2017 год на Казанском пороховом заводе обнаружено около 4 тыс. нарушений

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). За 2017 год на Казанском пороховом заводе было обнаружено примерно 4 тыс. нарушений. Об этом на заседании в Кабмине РТ, посвященном итогам работы предприятий и организаций Приволжского федерального округа, сообщил глава Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров.

«Службой производственного контроля было в прошлом году проведено около 2 тыс. проверок. Выявлено порядка 4 тыс. нарушений, что составляет в среднем 1,8 нарушения на одну проверку. В то же время семь проверок, проведенных нашими инспекторами, выявили 325 нарушений, что составляет 46 нарушений на одну проверку», – заявил он.

Производственный контроль на предприятии осуществляются достаточно формально, констатировал докладчик. «Обследования, осуществляемые работниками служб производственного контроля, носят поверхностный характер», – добавил он.

В то же время в надзорном ведомстве надеются на изменение положения на предприятии. «Смена руководства предприятия и принятие программ по модернизации производства позволяют нам надеяться на улучшение ситуации», – сказал начальник организационно-аналитического управления Ростехнадзора Сергей Кирюхин.