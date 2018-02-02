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За 2017 год на Казанском пороховом заводе обнаружено около 4 тыс. нарушений

2 февраля 2018, 16:01 , Фото: кадр из презентации Ростехнадзора

За 2017 год на Казанском пороховом заводе обнаружено около 4 тыс. нарушений В среднем предприятие допустило 1,8 нарушения на одну проверку.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). За 2017 год на Казанском пороховом заводе было обнаружено примерно 4 тыс. нарушений. Об этом на заседании в Кабмине РТ, посвященном итогам работы предприятий и организаций Приволжского федерального округа, сообщил глава Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров.

«Службой производственного контроля было в прошлом году проведено около 2 тыс. проверок. Выявлено порядка 4 тыс. нарушений, что составляет в среднем 1,8 нарушения на одну проверку. В то же время семь проверок, проведенных нашими инспекторами, выявили 325 нарушений, что составляет 46 нарушений на одну проверку», – заявил он.

Производственный контроль на предприятии осуществляются достаточно формально, констатировал докладчик. «Обследования, осуществляемые работниками служб производственного контроля, носят поверхностный характер», – добавил он.

В то же время в надзорном ведомстве надеются на изменение положения на предприятии. «Смена руководства предприятия и принятие программ по модернизации производства позволяют нам надеяться на улучшение ситуации», – сказал начальник организационно-аналитического управления Ростехнадзора Сергей Кирюхин. 


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