СМИ сообщили о задержании создателя Counter-Strike по подозрению в педофилии

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Один из создателей популярной игры Counter-Strike Джесс Клифф арестован в США по подозрению в растлении ребенка. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Kotaku.

Подробности произошедшего пока не известны. Полиция не стала комментировать арест 36-летнего Клиффа. Официальное обвинение ему еще не предъявлено.

Джесс Клифф работал в компании, издавшей Counter-Strike, с 2003 года. По словам представителя компании, сейчас там «пытаются разобраться, что же случилось» и пока отстранили Клиффа от занимаемой должности.