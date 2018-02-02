В Татарстане осудили квартиранта, отобравшего жилье у 80-летней хозяйки

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Татарстане суд вынес приговор 45-летнему мужчине, который обманом завладел квартирой 80-летней пенсионерки, сообщает старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Летом 2016 года он познакомился с престарелой жительницей Казани. Женщина пригласила злоумышленника пожить в своей квартире и вскоре у него созрел план, как завладеть ее жильем.

Для начала мужчина нанял риелтора, а тот оперативно подыскал для него покупателя и подготовил документы о продаже жилья.

Затем, в декабре 2016 года, злоумышленник, представившись племянником хозяйки квартиры, обманул сотрудника Росреестра, риелтора и покупателя, заключив с последним договор купли-продажи жилья.

Обманутая пожилая женщина также подписала договор. Экспертиза показала, что пенсионерка страдала психическим заболеванием и не могла руководить своими действиями в момент совершения сделки.

После содеянного жилец пенсионерки перепродал квартиру третьим лицам. В результате женщина лишилась единственного жилья, причиненный ей ущерб оценили на сумму 1,3 млн рублей.

Свою вину мужчина признал целиков. Суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима. По иску прокуратуры района договор купли-продажи квартиры был признан судом недействительным, хозяйке вернули ее жилье.