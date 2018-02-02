Слушатель из Казани установил рекорд по прослушиванию трека Rachel Platten

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Слушатель из Казани 86 раз прослушал на репите трек Stand By You исполнителя Rachel Platten, сообщают аналитики сервиса «Яндекс.Музыка».

Сервис рассказал о музыкальных пристрастиях россиян по случаю Дня сурка. Аналитики выявили рекордсменов по непрерывным повторам одного и того же трека среди слушателей, а также собрали плей-лист из самых повторяемых композиций.

Среди аудитории до 18 лет лидером оказался пользователь «Яндекс.Музыки» из Краснодара, который 101 раз подряд прослушал песню Gucci Gang американского рэпера Lil Pump.

Рекордсменом старше 18 лет стал слушатель из Екатеринбурга, который прослушал «В лесу родилась елочка» 253 раза без перерыва. «И, что самое интересное, – продолжает ее слушать и сейчас», – отмечается в релизе компании.