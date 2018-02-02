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Экономика и финансы

РФП поддержал иск АСВ к нижегородскому банку на 141 млн рублей

2 февраля 2018, 17:24

Иск к нижегородскому «Радиотехбанку» может пополнить конкурсную массу «ИнтехБанка» на значительную сумму, уверены в РФП.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Республиканский фонд поддержки (РФП) выступил против отзыва иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ) к нижегородскому «Радиотехбанку» на 141 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

АСВ как конкурсный управляющий «ИнтехБанка» подало в Арбитражный суд РТ иск об оспаривании сделок, в результате которых «Радиотехбанк» списал более 141 млн рублей с открытого в «ИнтехБанке» счета. На заседании комитета кредиторов обанкротившегося банка агентство предложило отказаться от исковых требований.

«Республиканский фонд поддержки счел необходимым проголосовать против отказа от иска в связи с тем, что существует вероятность пополнения конкурсной массы "ИнтехБанка" на значительную сумму», – прокомментировал решение фонда член совета РФП Марат Фетюхин.

В результате комитет кредиторов принял решение о продолжении судебного процесса по взысканию с «Радиотехбанка» иска в размере 141 млн рублей.


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