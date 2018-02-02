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Рустам Минниханов обратился к татарстанцам по случаю 75-летия победы под Сталинградом

2 февраля 2018, 15:48 , Фото: prav.tatarstan.ru

Рустам Минниханов обратился к татарстанцам по случаю 75-летия победы под Сталинградом В своем поздравлении Президент РТ отметил вклад ТАССР в разгром немецко-фашистских захватчиков на Волге.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с 75-летием победы Красной Армии над немецко-фашистскими захватчиками под Сталинградом.

«Это грандиозное сражение, продолжавшееся почти полгода, обозначило коренной перелом в ходе Великой Отечественной и всей Второй мировой войны, – напомнил глава республики. – Сталинград стал символом мужества и несгибаемости духа нашего солдата, таланта и мастерства наших полководцев. Победа пришла и благодаря самоотверженности, выдержке тружеников тыла».

Президент РТ отметил тот заметный вклад, который внесла в победу на Волге Татарская АССР. «Тысячи и тысячи сыновей и дочерей нашей республики сражались у волжских берегов», – подчеркнул он.

Отдельно Рустам Минниханов упомянул ставшего снайпером бывшего казанского рабочего Анатолия Чехова, записавшего на свой счет 265 гитлеровцев, участвовавших в обороне Дома Павлова бронебойщика ефрейтора Фаизрахмана Рамазанова и красноармейца Ивана Шкуратова, летчиков истребительного авиаполка, которым командовал Герой Советского Союза Фарид Фаткуллин.

«Свою лепту в снабжение армии всем необходимым – вооружением, обмундированием, продовольствием внесли предприятия и организации ТАССР. Тыл в тот период был подлинным вторым фронтом Великой Отечественной», – добавил лидер республики.

«Сердечно поздравляю с 75-летием разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом наших ветеранов, активистов военно-патриотических организаций, работников военно-исторических музеев и всех татарстанцев. Пусть Сталинградская победа всегда будет грозным уроком недругам России и предметом законной гордости для всех нас», – завершил свое обращение Президент Татарстана.

В республике продолжаются мероприятия, посвященные юбилею завершения битвы под Сталинградом. В частности, завтра, 3 февраля, в казанском парке Победы в рамках акции #Россиявмоемсердце состоится митинг-концерт


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