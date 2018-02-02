Виктория Бэкхэм согласилась на воссоединение со Spice Girls

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Британская женская поп-группа Spice Girls, образованная в Лондоне в 1994 году, объявила о воссоединении, пишет газета «Известия» со ссылкой на The Sun.



Знаменательное событие произошло после того, как Виктория Бэкхэм дала согласие на участие в проекте. Жена футболиста Дэвида Бэкхема согласилась выйти на сцену вместе со Spice Girls при условии, что она не будет петь. Продюсер коллектива Саймон Фуллер согласился с этим условием.



К возвращению на сцену девушки подготовят специальный проект, который будет транслироваться по ТВ. Также участницы планируют выступить в новом шоу талантов и издать сборник хитов. За новые проекты каждая солистка получит по 14 млн долларов.



Дискография Spice Girls насчитывает три альбома: «Spice» 1996 года, «Spiceworld» – 1997-го и пластинку «Forever», вышедшую в 2000-м.