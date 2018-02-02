Трансляцию самого кассового спектакля театра Камала посмотрели более тысячи зрителей из разных стран

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Рузиля Мухамметова). Татарский государственный академический театр имени Г. Камала показал на сайте ИА «Татар-информ» один из самых кассовых своих спектаклей – романтическую комедию Зульфата Хакима «Под музыку ветра» («Искэн жиллэр коенэ»).

По статистике агентства, спектакль увидели более тысяч человек. При этом среди них были не только жители районов Татарстана и городов России, но и обитатели таких стран, как Турция, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Литва, Эстония.

«Показ спектаклей в режиме онлайн – большой смелый шаг для камаловцев, умение руководства театра заглядывать вперед. Во-первых, мы помогаем татарам, живущим вдали от исторической родины, знакомим их с современным татарским театральным искусством. Татары за рубежом, особенно молодежь, хоть и не умеют читать на татарском, отлично воспринимают язык аудиально и визуально, с большим удовольствием смотрят наши спектакли. Вместе с театром мы вносим вклад в сохранение нашего языка», – отметил главный редактор татарской редакции ИА«Татар-информ» Рамис Латипов.

«Во-вторых, таким образом мы знакомим зрителей с нашими артистами. Когда у жителей сельской местности спрашиваешь, каких артистов и какие спектакли они знают, все еще вспоминают "Старика из деревни Альдермыш" и артистов старшего поколения. А талантливые молодые артисты остаются в стороне, так как спектакли с их участием нигде не показывают. Мы с детства знали артистов в лицо, видя их по телевизору. Это не мешает зрителю ходить в театр. Скорее, наоборот – увидев артиста на экране или в Интернете, он захочет увидеть его на сцене воочию», – добавил он.

Конечно, с первого раза зрителей может быть не так много. Но если сделать онлайн-трансляции спектаклей постоянными, пользователи Интернета будут ждать их с нетерпением, уверен главред.

Ранее «Татар-информ» уже транслировал юбилейные вечера в камаловском театре. Совместный проект информационного агентства и театра Камала предусматривает показ некоторых спектаклей из репертуара театра. Его цели – расширить горизонты татарской культуры и привлечь к национальному театральному искусству зрителей со всего мира.

В феврале и марте интернет-аудитории будут представлены два спектакля и два юбилейных вечера. Право выбора спектаклей руководство театра оставляет за собой. 18 марта в онлайне можно будет увидеть комедию Ф. Бурнаша «Молодые сердца» («Яшь йорэклэр»). Начало трансляции – в 18 часов.

Что же касается юбилеев, то уже на 19 февраля запланирована трансляция юбилейного вечера народного артиста Татарстана и России Рената Тазетдинова (начало в 19 часов), а на 26 марта – юбилей народной артистки Татарстана и России Назибы Ихсановой (начало также в 19 часов).

Все спектакли и юбилейные вечера идут на татарском языке.