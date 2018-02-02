Воздух над Нижнекамском стал в шесть раз чище

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). За последние четыре года количество превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Нижнекамска снизилось в 6,6 раза. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Если в 2014 году системой автоматического контроля загрязнения атмосферы зафиксировано в Нижнекамске 1427 превышений, то за 2017 год их количество составляет 216. Все нарушения были оперативно устранены», – отмечается в сообщении.

Положительный эффект основан на экологически ориентированном управлении экономикой крупных промышленных предприятий. Система позволяет точно определить предприятие, нарушившие законодательство об охране воздуха.

За качеством воздуха в Татарстане в непрерывном режиме следят 16 автоматических станций контроля загрязнения атмосферного воздуха. Министерством экологии РТ ежегодно проводится более 3 млн анализов по определению основных загрязняющих веществ. Данные фиксируются каждые 20 минут в автоматическом режиме.

Достижение кардинального снижения выбросов вредных веществ в атмосферу является стратегической инициативой Президента РФ Владимира Путина. Лидер страны неоднократно подчеркивал, что данной цели можно достичь благодаря технологическому перевооружению промышленности.