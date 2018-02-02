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Экскурсоводов Казани научат «вещать» по-персидски

2 февраля 2018, 18:36

Языковые курсы для гидов также позволят выучить английский,немецкий, испанский, китайский и арабский языки.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). С 2018 года исполком Казани намерен организовать для экскурсоводов языковые курсы, в том числе по обучению персидскому языку, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

«Ведем переговоры о фарси, потому что очень большой наплыв и интерес со стороны Ирана. Сейчас очень много туроператоров, которые большими блоками бронируют гостиничные номера для иранцев», – сообщила о предстоящих планах мэру Казани Ильсуру Метшину глава Комитета по содействию туризму Дарья Санникова.

Кроме персидского, у экскурсоводов появится возможность выучить английский, немецкий, испанский, китайский и арабский языки.

Проект совместно реализуют Госкомитет РТ по туризму и Казанский федеральный университет.
 


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