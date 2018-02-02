Все новости Татарстан Россия

Культура

В Нацбиблиотеке РТ открылась посвященная 75-летию Сталинградской битвы выставка

2 февраля 2018, 21:26

В экспозиции представлены воспоминания участников сражения, фотоальбомы, документы, свидетельствующие о тяготах войны, беззаветном патриотизме воинов.
В Нацбиблиотеке РТ детям рассказали, как встречают Новый год в разных странах
Сотрудники Нацбиблиотеки РТ провели урок для казанских школьников
Национальная библиотека РТ стала лауреатом Всероссийского смотра-конкурса
Творческий вечер Исламии Махмутовой состоится в Нацбиблиотеке РТ
Нацбиблиотека РТ подготовила выставку к юбилею Рустама Минниханова

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Национальной библиотеке РТ в рамках акции #Россиявмоемсердце работает выставка «Ты защищал Отчизну, Сталинград», посвященная 75-летию Сталинградской битвы. Об этом сообщает пресс-служба библиотеки.

В экспозиции представлены воспоминания участников сражения, фотоальбомы, документы, свидетельствующие о тяготах войны, беззаветном патриотизме воинов-фронтовиков.

Читатель может познакомиться с книгами, посвященным нашим землякам – участникам Сталинградской битвы, татарам-военачальникам и солдатам. Также в экспозиции присутствуют военно-патриотические журналы о событиях тех лет.

Сталинградская битва — одно из величайших сражений Великой Отечественной войны. Она внесла решающий вклад в достижение коренного перелома в ходе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter