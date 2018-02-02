В Минфине предлагают создать в России криптоофшоры

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Министерство финансов РФ работает над проектом криптовалютных офшоров на территории страны. Для торгов криптоденьгами чиновники хотят выделить несколько специальных зон в разных концах России, сообщает РБК.

Полностью легальные торги могли бы проходить в спецзонах Калининграда, а также на островах Русский и Октябрьский. Участники таких площадок смогут свободно покупать и продавать криптовалюту, а также менять ее на рубли, доллары и другие ценности.

«Конечно, мы полагаем, что надо в России этот обмен разрешить. Сейчас готовится законопроект про острова Русский и Октябрьский, где будет еще более особый режим», – заявил журналистам заместитель главы ведомства Алексей Моисеев.

При этом он напомнил, что Банк России все еще резко против легализации криптовалютных торгов на территории страны. В этом вопросе позиции двух ведомств расходятся, отмечают эксперты.

Ранее Минфин предостерег Центробанк от запретительных мер в отношении криптовалют. Запреты приведут к уходу этого рынка в тень со всеми вытекающими последствиями, отмечали тогда в финансовом ведомстве.