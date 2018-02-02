Глава Ростехнадзора: «Мы в четыре раза сократили количество плановых проверок»

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Ростехнадзор с 2014 года сократил количество плановых проверок в четыре раза. Об этом на заседании в Кабмине РТ, посвященном итогам работы предприятий и организаций Приволжского федерального округа, сообщил глава надзорного ведомства Алексей Алешин.

«У нас с 2014 года внедряется рискоориентировонная модель, которая позволила нам в четыре раза сократить количество плановых проверок», – пояснил докладчик.

Сокращение количества плановых проверок не оказало влияния на состояние промышленной безопасности. Тенденция по уменьшению количества погибших в авариях продолжает сохраняться, отметил Алешин.