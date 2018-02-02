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Глава Ростехнадзора: «Мы в четыре раза сократили количество плановых проверок»

2 февраля 2018, 15:25 , Фото: prav.tatarstan.ru

Глава Ростехнадзора: «Мы в четыре раза сократили количество плановых проверок» Уменьшение частоты проверок не повлияло на состояние промышленной безопасности, подчеркнул Алексей Алешин.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Ростехнадзор с 2014 года сократил количество плановых проверок в четыре раза. Об этом на заседании в Кабмине РТ, посвященном итогам работы предприятий и организаций Приволжского федерального округа, сообщил глава надзорного ведомства Алексей Алешин.

«У нас с 2014 года внедряется рискоориентировонная модель, которая позволила нам в четыре раза сократить количество плановых проверок», – пояснил докладчик.

Сокращение количества плановых проверок не оказало влияния на состояние промышленной безопасности. Тенденция по уменьшению количества погибших в авариях продолжает сохраняться, отметил Алешин.


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