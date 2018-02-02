В Тетюшской больнице после капремонта открылось родильное отделение

(Тетюшский район РТ, 2 февраля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня после капитального ремонта открылось родильное отделение Тетюшской центральной районной больницы.

В здании выполнены ремонт кровли, фасада, входной группы, системы водоснабжения, отопления, заменены оконные блоки. Также проведены отделочные работы и благоустройство территории.

Для оснащения родильного отделения больницы приобретено медицинское оборудование, мебель и инвентарь в количестве 59 единиц. Среди них – инкубатор, аппарат искусственной вентиляции легких, реанимационный монитор, операционный стол, столики для пеленания, кровати для новорожденных, функциональные кровати и другое.

В прошлом году на капремонт здания роддома, в том числе приобретение оборудования, мебели, инвентаря и благоустройство прилегающей территории, было выделено 22 млн 241 тыс. рублей.

«Не бывает успешного развития территории без решения социальных вопросов в жизни конкретных людей. Я радуюсь тому, что в Тетюшском районе многие такие вопросы решаются. Роддом – это необходимость. Нужны условия для того, чтобы будущие мамы могли родить ребенка и дальше его воспитывать. По инициативе нашего Президента республика взяла курс на формирование специальных социальных программ. Реализуются проекты, которые позволяют преображать центры, сделать более доступными услуги, в том числе для каждого жителя района», – сказал в приветственной речи на церемонии открытия обновленного роддома Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Глава Тетюшского района РТ Рамис Сафиуллов в ответ поблагодарил руководство Татарстана за оказываемую поддержку. Он выразил надежду на то, что современный роддом улучшит демографическую ситуацию в районе.

В беседе с журналистами министр здравоохранения РТ Адель Вафин подчеркнул, что здание нуждалось в капремонте.

«По решению Президента Татарстана Рустама Минниханова были выделены средства и проведен капитальный ремонт с оснащением необходимым медицинским оборудованием. Выполнена колоссальная работа, и сегодня это родильное отделение соответствует санитарным нормам и правилам. Уже на следующей неделе начнется прием беременных», – рассказал он.

В этом отделении есть три акушера-гинеколога высшей квалификационной категории, добавил глава Минздрава РТ.

«Думаю, что созданные здесь условия по своей комфортности могут конкурировать с имеющимися в наших столичных отделениях, – заметил Вафин. – Это родильное отделение – еще один шаг к повышению доступности медицинской помощи, а значит и к повышению качества ее оказания».

За последние 20 лет в Тетюшском районе не было зарегистрировано ни одной материнской смерти, снижается младенческая смертность, заявил министр.

По словам заведующей акушерско-физиологическим отделением Тетюшской ЦРБ Татьяны Гайнуллиной, капитальный ремонт здания начался в августе прошлого года и продолжался шесть месяцев.

«До этого капремонт не проводился, только косметический в 2011 году. Изначально роддом планировался на 15 коек, сейчас их число уменьшилось до шести. Для нас этого достаточно. Если будет необходимость, то нам расширят коечный фонд. Женщины с высокой группой риска отправляются на роды в перинатальный центр в Казань», – сообщила она.

Трехэтажное здание роддома Тетюшской ЦРБ было построено в 2000 году. Его общая площадь – 1202,4 кв. м. Здание Тетюшской ЦРБ было отремонтировано в 2016 году, в частности, были проведены работы по утеплению фасада, заменены оконные блоки.