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Под «мостом глупости» в Петербурге застряла 140-я по счету «Газель»

2 февраля 2018, 15:24 , Фото: соцсети

Под «мостом глупости» в Петербурге застряла 140-я по счету «Газель» На мосту растянут баннер с надписью: «Опасно! Низкий мост. Газель не проедет», однако это не останавливает водителей.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге в мост над Ленсоветовской дорогой сегодня врезалась «Газель». Инцидент привлек внимание многочисленных очевидцев тем, что водителя не остановил прикрепленный к мосту баннер с надписью «Опасно! Низкий мост. Газель не проедет». Как сообщается на страничке моста в «Твиттере», сегодняшний автомобиль стал юбилейной, 140-й по счету «жертвой моста».

По данным издания «Росбалт», с начала осени это уже минимум 16-я «Газель».

Отмечается, что предупреждающая надпись на мосту не останавливает даже водителей более крупных машин. В частности, в «схватке с мостом» пострадали несколько фур и автобус.

Чтобы предотвратить новые ДТП, в начале этого года на мосту установили ограничитель в виде рамы из труб, но даже он не уберегает водителей от желания проверить себя. 


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