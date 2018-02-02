В Бугульме разбойница попыталась ограбить магазин окон

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Бугульме правоохранители задержали 32-летнюю женщину, пытавшуюся ограбить магазин по продаже окон, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Вечером 17 декабря 2017 года женщина с ножом ворвалась в помещение и попыталась забрать выручку, однако 41-летняя менеджер организации оказала ей сопротивление, в результате чего нападавшая ушла ни с чем.

Об инциденте сообщили в полицию, однако внешность разбойницы менеджер не запомнила. Тем не менее, момент нападения зафиксировали камеры.

Полицейские задержали подозреваемую 31 января 2018 года. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением оружия».