Сергиева лавра научит завлекать туристов в воссоздаваемый собор Казанской иконы Божией Матери

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Комитет по развитию туризма исполкома Казани ведет переговоры со Свято-Троицкой Сергиевой лаврой об обмене опытом в области паломнического туризма. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Точкой притяжения паломников должен стать возрождаемый на территории Казанско-Богородицкого мужского монастыря собор в честь Казанской иконы Божией Матери. Именно здесь в 1579 году был явлен Казанский образ Пресвятой Богородицы. Убранство храма, утраченное в 30-е годы ХХ века, планируется полностью воссоздать при содействии Республиканского фонда «Возрождение». Восстановление собора ведется по Указу Президента РТ Рустама Минниханова.

«В паломническом туризме мы видим большой потенциал и с нетерпением ожидаем завершения строительных работ в Казанско-Богородицком монастыре. Сейчас уже ведем переговоры, обмениваемся опытом с Троице-Сергиевой лаврой по тому, как правильно и доступно организовать экскурсионные услуги для туристов, которые приезжают к святым местам», – пояснила глава Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Кроме того, в городские туристические маршруты ранее был включен Покровский кафедральный собор Казанско-Вятской епархии Русской православной старообрядческой церкви.