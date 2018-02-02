Татарский театр возродят в столице Южного Урала

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Челябинске к 20-летию Конгресса татар Челябинской области возрождается татарский театр, который во времена СССР базировался в театре местного тракторного завода, сообщает ИА «Уралпресс».

С визитом Челябинск посетил главный режиссер Казанского ТЮЗа имени Кариева, заслуженный деятель искусств РТ Ренат Аюпов. В конференц-зале Конгресса татар Челябинской области собралось почти сорок потенциальных актеров будущей трупы национального театра. Бывшие актеры татарского театра ЧТЗ рассказали Ренату Аюпову о спектаклях 70-80-х годов прошлого столетия. Также коллектив обсудил сценографию и костюмы первого спектакля.



Затем состоялся кастинг для всех желающих. Аюпов выслушал песни, игру на баяне, читку стихов, рассказы о желании состояться в актерской профессии. После отбора определились потенциальные актеры на заявленный спектакль.

Уже этой весной состоится премьера, которая возродит национальный театр в столице Южного Урала.