Кровлю детсада деревни Кувады Тукаевского района обновили на средства благотворителя

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Кровлю детсада деревни Кувады Тукаевского района обновили за 1,6 млн рублей за счет спонсорской помощи. Об этом сообщает районная газета «Светлый путь».

Здание 1995 года постройки нуждалось в ремонте. В нем воспитываются 19 детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Здесь же находится фельдшерско-акушерский пункт.

По словам заведующей детским садом Наили Мингачевой, кровля протекала давно. Кроме того, значительный урон причинил ураган, бушевавший в селе несколько лет назад.

«Сейчас мы планируем новые работы: замена окон, косметический ремонт испорченных водой стен, обновление фасада. Имея хорошую кровлю, мы не боимся, что наш новый ремонт будет снова испорчен дождем», – отметила Мингачева.

Общая сумма, направленная благотворителем на обновление кровли нескольких детских садов района, составила 9 млн рублей.