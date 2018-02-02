2 кубка и 18 медалей завоевали пенсионеры Кузкеева Тукаевского района в 2017 году

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Два кубка и 18 медалей завоевали пенсионеры Кузкеева Тукаевского района в 2017 году. Цифры были озвучены на отчетном собрании, пишет районная газета «Светлый путь».

По словам председателя Совета ветеранов Каусарии Хафизовой, всего в сельском поселении проживают 250 пенсионеров, 84 инвалида, два ветерана Великой Отечественной войны. Часть из них продолжает вести активный образ жизни.

Для них в Кузкееве работают фольклорный ансамбль «Аллюки», клуб ветеранов «Хатира», библиотека, комната ветеранов. Кроме того, в селе можно заниматься скандинавской ходьбой, сдавать нормы ГТО. Для поддержки пожилых здесь есть медперсонал, отметила председателя Совета ветеранов.

В заключение собрания Каусария Закиевна вручила подарки самым активным.