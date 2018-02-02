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На пожаре в пустующем казанском доме погиб человек

2 февраля 2018, 14:41 , Фото: ГУ МЧС России по РТ

На пожаре в пустующем казанском доме погиб человек Инцидент произошел в доме №35 по улице Назарбаева.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Приволжском районе Казани на пожаре в расселенном четырехэтажном доме погиб человек, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Возгорание случилось сегодня около пяти утра в здании №35 по улице Назарбаева в нежилой двухкомнатной квартире на третьем этаже.

На месте сотрудников ПСЧ №1 никто не встретил, из окон третьего этажа виднелись языки пламени.

Через шесть минут огнеборцы потушили огонь. В процессе разбора строительных конструкций пожарные обнаружили тело неустановленного человека.

В результате в помещении сгорели вещи, площадь пожара составила 12 квадратных метров. Его причиной стало неосторожное обращение с огнем.


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