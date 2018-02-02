Центробанк ждет роста экономики России на один-полтора процента

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Банк России прогнозирует рост ВВП в первой половине 2018 года на уровне одного-полутора процентов, сообщает пресс-служба регулятора.
Темп прироста ВВП в 2017 году составил 1,5 процента. По оценкам ЦБ, меньший, чем предполагалось, рост объясняется снижением промышленного производства в декабре.
Фактором роста экономики в прошлом году стал потребительский спрос, который продолжает увеличиваться, отмечается в сообщении банка.
По предварительным данным Росстата, ВВП России в 2017 году вырос на 1,5 процента. При этом Минэкономразвития РФ прогнозировало рост ВВП по итогам года на уровне 1,8 процента.