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Экономика и финансы

Центробанк ждет роста экономики России на один-полтора процента

2 февраля 2018, 16:47

Основным драйвером роста экономики в 2017 году стал потребительский спрос.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Банк России прогнозирует рост ВВП в первой половине 2018 года на уровне одного-полутора процентов, сообщает пресс-служба регулятора.

Темп прироста ВВП в 2017 году составил 1,5 процента. По оценкам ЦБ, меньший, чем предполагалось, рост объясняется снижением промышленного производства в декабре.

Фактором роста экономики в прошлом году стал потребительский спрос, который продолжает увеличиваться, отмечается в сообщении банка.

По предварительным данным Росстата, ВВП России в 2017 году вырос на 1,5 процента. При этом Минэкономразвития РФ прогнозировало рост ВВП по итогам года на уровне 1,8 процента.


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