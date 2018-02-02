(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В краеведческом музее Буинска открылась выставка татарских художников из Чувашии под названием «Рэссам – мирас» («Наследия художника»). Об этом сообщает газета «Байрак».

«Я горжусь тем, что родом из Буинска. Здесь народ активный, прекрасно организуют мероприятия. Ежегодно летом мы выезжаем в разные регионы, проводим пленэры. Есть желание организовать и в Буинске, показать в наших картинах прекрасные уголки района. А их у вас немало», – сказал на церемонии открытия выставки преподаватель Чебоксарского художественного училища Васил Загретдинов.

В экспозиции представлено 30 картин, на которых изображена природа, сельская жизнь, а также портреты.

Помимо начала работы выставки день ознаменовался вручением благодарственных писем художникам и члену Ассамблеи народов Чувашской Республики Эдуарду Бахмисову.