Станцевавшие под Satisfaction курсанты из Ульяновска получили выговор

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Руководство Ульяновского института гражданской авиации объявило выговор первокурсникам, спародировавшим клип Бенни Бенасси Satisfaction. Об этом заявил ректор института Сергей Краснов, сообщает «Интерфакс».

«Поступок курсантов воспринят обучающимися, преподавателями, другими работниками института, ветеранами, многими работниками авиационной отрасли как проявление неуважения к их чести и достоинству, мнению о вузе и представителях авиационной отрасли в целом», – отметил Краснов.

По словам ректора, с курсантами и их родителями также провели воспитательные беседы.

Ролик с провокационным танцем ульяновских курсантов в нижнем белье и фуражках появился в Интернете в январе. Поступок курсантов вызвал шкал критики от администрации вуза, представителей авиаотрасли и руководства региона и при этом не меньший шквал одобрения от интернет-пользователей. Позже Сеть наводнили аналогичные ролики в поддержку ульяновских курсантов от студентов разных вузов, коллективов компаний и рядовых активистов.