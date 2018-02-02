В Апастово подвели итоги социально-экономического развития района в 2017 году

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Итоги социально-экономического развития Апастовского района в 2017 году подвели сегодня на заседании Совета района с участием Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина. Об этом сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

С основным докладом выступил глава района Рашид Загидуллин. Он отметил, что прошлый год для них был успешным. Так, в 2017 году на территории района произведено продукции и услуг на сумму 7 миллиардов рублей, что на девять процентов больше к уровню 2016 года. Он посетовал, что после банкротства ОАО «Вамин» молочный комбинат в районе закрылся, в поселке Каратун также приостановлена работа одного из крупнейших комплексов хлебоприемного предприятия, что, безусловно, негативно сказалось при подсчете объема валового территориального продукта.

Руководитель района подробно рассказал о состоянии сферы АПК в районе, где в 2017 году произведено продукции на 2 миллиарда рублей. По состоянию на 1 января 2018 года, численность КРС составила около 20 тысяч голов. В числе позитивных показателей глава района отметил увеличение поголовья скота в личных подворьях. Заработная плата сельхозработников выросла на восемь процентов и составила в среднем 19 тысяч рублей.

Рашид Загидуллин подчеркнул, что в районе наблюдается рост показателей в сфере строительства, дорожного хозяйства, образования. В числе негативных тенденций в жизни района значится убыль населения. За последние пять лет население Апастово уменьшилось на 1 тысячу 62 человека. Глава района считает необходимым принять программу, которая способствовала бы тому, чтобы молодые специалисты оставались в сельской местности.

Рашид Загидуллин в ходе своего выступления напомнил, о том, что в прошлом году по итогам заседания Совета района Председателю Госсовета были переданы наказы населения с просьбой помочь решить вопросы, связанные с благоустройством набережной и водоотведением. Глава района поблагодарил руководство республики за оказанную поддержку в решении насущных проблем и добавил, что на сходах граждан жители некоторых сельских поселений просят организовать школьные автобусные маршруты.

Заслушав и обсудив отчет главы, члены Совета Апастовского района рекомендовали органам местного самоуправления поселений принять меры по недопущению снижения уровня жизни населения и обеспечению равного доступа к социальным услугам.

На заседании глава татарстанского парламента отметил, что руководство республики с особой ответственностью относится к отчетным сессиям представительных органов муниципалитетов. «Мы подводим итоги с задачей еще раз посмотреть, что удалось и что не удалось сделать, выяснить, какие резервы имеются в каждом районе и городе, и на этой базе искать пути решения социально-экономического развития республики», – сказал он.

Заметив, что денежная выручка сельхозпредприятий Апастовского района по отношению к 2016 году выросла и составила практически 2 млрд. рублей, Фарид Мухаметшин подчеркнул: «Это неплохой результат, который создает уверенность, что различные колебания и внешние воздействия менее чувствительны для экономики района». Спикер также отметил, что в районе урожайность по зерновым выше, чем в среднем по республике – с одного гектара собрано 36,1 центнера (по РТ – 32 ц/га).

В завершение своего выступления Председатель Государственного обратил внимание собравшихся, что главным политическим событием в 2018 году, безусловно, станут выборы Президента России, за подготовкой к которым с большим интересом наблюдают во всем мире. «Мы не сомневаемся, что эти выборы, как и все предыдущие, пройдут честно. К организации выборов Президента страны мы подходим особенно ответственно», – заключил Фарид Мухаметшин.

