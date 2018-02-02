ВРП Татарстана в 2017 году превысил 2 трлн рублей

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Валовой региональный продукт Татарстана в 2017 году достиг показателя в 2 трлн 115 млрд рублей. Об этом сегодня в Кабмине РТ на заседании, посвященном итогам работы предприятий и организаций Приволжского федерального округа, поднадзорных Ростехнадзору, сообщил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, в республике была сохранена положительная динамика по основным макроэкономическим показателям. Валовой региональный продукт достиг цифры в 2 трлн 115 млрд рублей. Объем промышленного производства составляет 2 трлн 254 млрд рублей», – заявил глава республики.

Таким образом, показатель ВРП республики превысил прогнозируемый уровень. В сентябре прошлого года министр экономики РТ Артем Здунов говорил об ожидаемом размере в 2 трлн 72 млрд рублей. По итогам 2016 года ВРП Татарстана составил 1,94 трлн рублей.

Рустам Минниханов рассказал участникам заседания об успехах республики в нефтепереработке, энергетике и других сферах. В прошлом году заработала установка замедленного коксования на комплексе ТАНЕКО, а в январе 2018-го здесь были запущены еще два производства – гидроочистки прямогонного бензина и изомеризации легкой нафты.