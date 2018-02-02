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Культура

День герба Татарстана отметят в Музее государственности РТ

2 февраля 2018, 22:15

Всех участников ждет вкусное угощение – огромный торт с символом республики.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Музее истории государственности Татарстана в Казанском Кремле 7 февраля состоится мероприятие, приуроченное к 26-летию Государственного герба. Об этом сообщается на сайте Госкомитета РТ по туризму.

Для участников события пройдет исторический квест по экспозиции. Посетители музея смогут поучаствовать в программе «В поисках символа Татарстана». В процессе игры дети узнают о том, какие символы власти существовали у предков татарского народа, зачем тюркскому правителю был необходим собственный котел и чем его функции отличались от современной кастрюли.

Выполнив все задания правильно, ребята смогут соберут большой пазл с символом Татарстана – белоснежным крылатым барсом. Всех участников в этот день также ждет вкусное угощение – торт с символом республики.
 


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