День герба Татарстана отметят в Музее государственности РТ

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Музее истории государственности Татарстана в Казанском Кремле 7 февраля состоится мероприятие, приуроченное к 26-летию Государственного герба. Об этом сообщается на сайте Госкомитета РТ по туризму.



Для участников события пройдет исторический квест по экспозиции. Посетители музея смогут поучаствовать в программе «В поисках символа Татарстана». В процессе игры дети узнают о том, какие символы власти существовали у предков татарского народа, зачем тюркскому правителю был необходим собственный котел и чем его функции отличались от современной кастрюли.



Выполнив все задания правильно, ребята смогут соберут большой пазл с символом Татарстана – белоснежным крылатым барсом. Всех участников в этот день также ждет вкусное угощение – торт с символом республики.

