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Больше всего онкологических больных медики Татарстана насчитали в Азнакаевском районе

2 февраля 2018, 14:30 , Фото: Султан Исхаков

Больше всего онкологических больных медики Татарстана насчитали в Азнакаевском районе Самым распространенным видом онкологии у заболевших республики оказался рак толстого кишечника.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Самое большое количество онкологических больных в Татарстане медики насчитали в Азнакаевском районе республики – 530 случаев на 100 тыс. населения. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Ильдар Хайруллин.

«Мы не можем сказать в зависимости от географической локализации района. Мы можем это четко связать со средним возрастом жизни населения этого района. Это естественно. Чем выше средний возраст в районе, тем выше там уровень заболеваемости. В этих районах доля пожилого населения высока. Чем там внимательнее относятся к вопросам диспансеризации, вопросам ранней диагностики, тем выявляемость будет выше», – объяснил медик.

Пресс-конференция

Высокие показатели по заболеваемости раком в 2017 году оказались также в Муслюмовском, Спасском, Сармановском, Лениногорском и Зеленодольском районах Татарстана.


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