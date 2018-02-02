Больше всего онкологических больных медики Татарстана насчитали в Азнакаевском районе

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Самое большое количество онкологических больных в Татарстане медики насчитали в Азнакаевском районе республики – 530 случаев на 100 тыс. населения. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера Ильдар Хайруллин.

«Мы не можем сказать в зависимости от географической локализации района. Мы можем это четко связать со средним возрастом жизни населения этого района. Это естественно. Чем выше средний возраст в районе, тем выше там уровень заболеваемости. В этих районах доля пожилого населения высока. Чем там внимательнее относятся к вопросам диспансеризации, вопросам ранней диагностики, тем выявляемость будет выше», – объяснил медик.

Высокие показатели по заболеваемости раком в 2017 году оказались также в Муслюмовском, Спасском, Сармановском, Лениногорском и Зеленодольском районах Татарстана.