(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Главу строительной фирмы в Татарстане осудят за смерть упавшего с крыши роддома рабочего, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

45-летнего мужчину обвиняют по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, 23 октября прошлого года мужчина заключил договор субподряда на ремонт кровли роддома ГАУЗ «Агрызская ЦРБ». Для работ подрядчик привлек четырех человек, при этом трудовой договор с ними оформлен не был, а также были допущены грубые нарушения правил охраны труда и договора субподряда.

В результате 31 октября 20-летний рабочий получил травмы при падении с крыши и скончался в больнице 8 ноября.

Следователи выяснили, что в день трагедии с рабочими не был проведен инструктаж, их также не обеспечили средствами страховки и также отправили работать на крышу при условии плохих погодных условий.

В данный момент уголовное дело с обвинительным заключением отправлено на рассмотрение в суд.