Россияне охладели к «Киберпонедельнику»

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В этом году российские потребители вдвое сократили свои покупки в «Киберпонедельник». Посещаемость интернет-площадок в дни распродажи выросла всего 25 – 30 процентов по сравнению с обычными днями, пишут «Известия».

В нынешний «Киберпонедельник» россияне потратили 2,5 млрд рублей. В прошлом году выручка продавцов была существенно выше — 5 млрд рублей, уточняет издание со ссылкой на исследование Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Причинами низкого интереса к акции в этом году эксперты считают большое количество распродаж, прошедших перед «Киберпонедельником». Россияне сделали основную часть покупок в дни новогодних праздников. Поэтому сейчас их интерес к распродажам снизился, отмечают эксперты.

«В этом году распродажи начались еще с "Черной пятницы" и проходили на протяжении всего января, поэтому многие потребители за время новогодних каникул сделали основные покупки, что обусловило снижение спроса в "Киберпонедельник". Распродажи сменяли одна другую на протяжении всего декабря» — пояснил глава АКИТ Алексей Федоров.

Посещаемость интернет-ресурсов, участвовавших в акции, также показала слабую динамику. Количество их посетителей выросло всего 25 – 30 процентов по сравнению с обычными днями, указывают исследователи.