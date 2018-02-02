Все новости Татарстан Россия

Экономика и финансы

Банк России создал хаб по борьбе с мошенниками на финансовом рынке

2 февраля 2018, 21:49

Центр будет заниматься сбором и анализом информации о новых схемах мошенничества.
В Казань с рабочим визитом прибыла председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина
Отозвана лицензия у «Платежного сервисного банка» из Уфы
Банк России вскоре разрешит выпускать карты только с чипом
Банк России предлагает запретить все дополнительные комиссии банков
В «Ак Барс» банк и «Татфондбанк» придут «комиссары»

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Банк России открыл в Краснодаре Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, пишет «Российская газета». 

Созданный центр будет заниматься сбором и анализом информации о различных схемах мошенничества — от финансовых пирамид до самых экзотических методов отъема денег. 

С начала 2018 года в управлениях Банка России созданы отделы для противодействия нелегальной деятельности. Они ориентированы на выявление правонарушений, а также взаимодействие с правоохранительными органами в предоставлении данных об организаторах преступных схем для возбуждения уголовных дел. Они подключат к своей деятельности отделения Банка России и легальные финансовые организации, заинтересованные в борьбе с мошенниками и и их незаконными действиями.

 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter