Банк России создал хаб по борьбе с мошенниками на финансовом рынке

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Банк России открыл в Краснодаре Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке, пишет «Российская газета».

Созданный центр будет заниматься сбором и анализом информации о различных схемах мошенничества — от финансовых пирамид до самых экзотических методов отъема денег.

С начала 2018 года в управлениях Банка России созданы отделы для противодействия нелегальной деятельности. Они ориентированы на выявление правонарушений, а также взаимодействие с правоохранительными органами в предоставлении данных об организаторах преступных схем для возбуждения уголовных дел. Они подключат к своей деятельности отделения Банка России и легальные финансовые организации, заинтересованные в борьбе с мошенниками и и их незаконными действиями.