Мухаметшин призвал уделять больше внимания развитию муниципального туризма в Татарстане

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил о необходимости больше внимания уделять развитию муниципального туризма. Об этом он сказал сегодня в ходе посещения краеведческого музея в Апастовском районе республики, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Сегодня Фарид Мухаметшин с рабочей поездкой посетил Апастовский район. Здесь он принял участие в заседании Совета района, посвященном итогам социально-экономического развития района за 2017 год и задачам на 2018-й.

Глава парламента осмотрел новое помещение краеведческого музея. Его директор Рамис Ногманов проинформировал спикера Госсовета РТ о том, что в новом помещении будет размещаться отдел палеонтологии, где представлены останки древних животных, обитавших в этой местности.

