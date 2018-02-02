Песков извинился за агитацию в поддержку Путина

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков извинился за высказывание с признаками агитации в пользу Владимира Путина, которое стало поводом для замечания главы ЦИК Эллы Памфиловой.

На сегодняшнем заседании Центризбиркома Памфилова пожурила Пескова за высказывание, сделанное 29 января, когда он назвал Путина «абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, с которым вряд ли кто-то может серьезно конкурировать».

Позже в ответ на сделанное замечание пресс-секретарь главы государства заявил журналистам: «Идет электоральный период, избирательная кампания, поэтому здесь неважно, что считаю я, важно, как это воспринимает ЦИК, который является ведущим органом по организации президентских выборов. Я принимаю это к сведению, я приношу свои извинения за высказывания, которые могли трактоваться как агитационные».

Песков также пообещал быть более аккуратным в высказываниях на время предвыборной кампании, «дабы не давать повода для таких замечаний». «Но вместе с тем, конечно, хочу отметить, что это не относится к деятельности Путина как действующего Президента», – добавил представитель Кремля.