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Экономика и финансы

Банк России объединит «Бинбанк» и «Открытие»

2 февраля 2018, 14:10

ЦБ планирует продать находящиеся под его контролем банки частным инвесторам.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Переданные на санацию Фонду консолидации банковского сектора банки «ФК Открытие» и «Бинбанк» объединят, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РБК

По словам Набиулинной, решение об объединении банков уже принято руководством ЦБ.

В настоящий момент обсуждается вопрос создания банка «плохих активов», однако эта идея сложно реализуется. В ходе рассмотрения возможности его создания руководство обсуждает, как отделить плохие активы от хороших, как определять эффективность работы с плохими активами, подчернкула глава ЦБ.

Центробанк планирует заняться продажей находящихся сейчас под его контролем банков частным инвесторам.

 


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