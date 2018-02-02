Банк России объединит «Бинбанк» и «Открытие»

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Переданные на санацию Фонду консолидации банковского сектора банки «ФК Открытие» и «Бинбанк» объединят, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает РБК.

По словам Набиулинной, решение об объединении банков уже принято руководством ЦБ.

В настоящий момент обсуждается вопрос создания банка «плохих активов», однако эта идея сложно реализуется. В ходе рассмотрения возможности его создания руководство обсуждает, как отделить плохие активы от хороших, как определять эффективность работы с плохими активами, подчернкула глава ЦБ.

Центробанк планирует заняться продажей находящихся сейчас под его контролем банков частным инвесторам.