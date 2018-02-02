Скопившиеся в Минкульте РТ неустановленные памятники переедут в Нацмузей

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ», Оксана Романова). Заказанные Министерством культуры Татарстана, однако так и не установленные за несколько десятилетий памятники видным деятелям республики передают Национальному музею РТ. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» сообщила заместитель министра культуры Татарстана Светлана Персова.

«Бюсты будут переданы в Национальный музей РТ, и Национальный музей уже строит планы, в каких экспозициях их можно будет использовать», – пояснила собеседница агентства.

Ранее ведомство официально заявляло, что в связи с расследованием Следственного комитета России по делу о заказанных несколько лет назад, но так и не установленных бюстах и памятниках из архивов Министерства культуры РТ были подняты документы об их создании.

Выяснилось, что установить вовлеченные в скандал монументы решили более 15 лет назад: Наки Исанбету – в 1992 году (создан в 1995-м), Мирсаиду Султан-Галиеву – также в 1992 году (полуфигура выполнена в 2002-м), Хади Такташу – в 2001 году (выполнен в 2005-м).

Кроме того, народный художник РТ Махмуд Гасимов за последние годы стал автором памятников-бюстов Хайдару Бигичеву и Рашиду Вагапову (установлены в селе Уразовка Краснооктябрьского района Нижегородской области в 2016 году), Фариду Яруллину (установлен в городе Дубровно Витебской области Республики Беларусь в 2017 году). В 2017 году скульптор победил в конкурсе на памятник-бюст генеральному директору КАПО имени С. П. Горбунова Виталию Копылову в Казани. Работа по его созданию, по словам Персовой, начнется в 2018 году.

Как подтвердил ИА «Татар-информ» сам скульптор, забивший тревогу о скопившихся в закромах Минкульта РТ невостребованных монументах, буквально накануне Министерство культуры наконец вывезло из его мастерской бюст Хади Такташа, который еще в 2005 году должны были установить возле УНИКСа.

«Следственный комитет распорядился, чтобы я без их осведомления ничего никому не выдавал. Сказали, чтобы я взял расписку и передал скульптуру Минкульту по доверенности. Закончилось все благополучно – вчера вывезли. Также выяснилось, что, например, два бюста Султана Гали и Наки Исанбета, которые я оставлял на заводе изготовления еще лет 20 назад, уже находятся в Национальном музее», – рассказал Махмут Гасимов.

Он также объяснил, что его беспокойство судьбой заказанных и даже уже оплаченных работ было вызвано как раз тем, что бюст Хади Такташа долгие годы ведомство не забирало из его мастерской. Таким образом, оно перекладывало на скульптора ответственность за его сохранность.

«У меня несколько работ в мастерской хранятся годами. А тут в подвале уже два или три раза пожар устраивали – все это может сгореть, могут украсть опять же... Почему я должен отвечать за эти работы?!» – заметил Гасимов, напомнив, что у него до сих пор хранится бюст первого мордовского ученого-просветителя Макара Евсеева.

Он также будет передан Национальному музею РТ. Тем более что, как сообщила ИА «Татар-информ» основатель общественного движения «Казанские некрополи», известный журналист и преподаватель К(П)ФУ Любовь Агеева, к 140-летию ученого его останки были перенесены с Арского кладбища в Казани на кладбище в Саранске. Теперь бюст сможет служить символическим обозначением могилы – кетонафом (кенотаф – надгробный памятник в месте, которое не содержит останков покойного – прим. Т-и).

Еще одна претензия Махмута Гасимова к Министерству культуры заключается в подвешенном состоянии памятника труженикам тыла, который планировалось изготовить и установить в казанском парке Победы еще в 2015 году.

«Эскиз проекта утвержден на художественном совете. Сейчас вроде лед тронулся: проходит государственная экспертиза, смета определяется. Но остается всего три месяца, а этот памятник надо еще слепить и отлить в бронзу. К сожалению, пока деньги находились только на благоустройство парка Победы», – констатировал художник.

Он пояснил, что открытие памятника должно быть приурочено ко Дню Победы, так как Казань во время Отечественной войны наряду с Самарой была глубоким тылом.

«Вокруг Казани даже существует оборонительный вал, созданный по распоряжению Сталина. Запасная штаб-квартира была в Самаре, в бункере. Я победитель трех уровней всероссийского конкурса на изготовление этого памятника, но дело встало с 2015 года», – добавил скульптор.