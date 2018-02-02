Группу подростков в Казани осудили за использование рабского труда и насилие

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). В Казани суд вынес приговор семерым членам молодежной группировки, орудовавшей на территории Кировского района, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

По данным пресс-службы МВД по РТ, всех членов банды задержали еще в октябре 2016 года. Тогда полицейские выяснили, что молодежная группировка орудовала в Адмиралтейской слободе, и приступили к расследованию их деятельности.

Сотрудникам полиции удалось установить 19-летнего парня, который рассказал, что молодые люди уже два года вымогали у него деньги. В общей сложности ему пришлось отдать им порядка 20 тысяч рублей. Когда парень отказался платить, вымогатели подкараулили юношу, утащили на территорию лесопосадки на берегу Волги, избили и надругались над ним.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».

Когда парней задержали, лишь их лидер являлся совершеннолетним – ему было 20 лет. Остальным членам банды было от 15 до 17 лет. Пятеро из них состояли на учете, двое ранее уже привлекались к уголовной ответственности за кражи.

Благодаря дальнейшему расследованию правоохранители установили еще двух казанцев, пострадавших от действий злоумышленников. Они рассказали, что под угрозой расправы и насилия члены группировки заставляли их откапывать из песка на берегу Волги детали старой баржи.

Как сообщил старший помощник прокурора СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, всего были собраны доказательства вины задержанных в преступлениях, предусмотренных статьями «Грабеж», «Разбой», «Вымогательство», «Незаконное лишение свободы», «Использование рабского труда» и «Насильственные действия сексуального характера».

Было также доказано, что именно 20-летний член группировки и стал ее организатором. В отношении него было возбуждено еще одно уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в преступление».

Суд приговорил членов группировки к лишению свободы на срок от двух до шести лет, а их лидера – к девяти годам.