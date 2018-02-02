В Альметьевске открылись семь пунктов приема ртутных ламп

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Специальные контейнеры для сдачи отработанных ртутных ламп установлены в семи точках Альметьевска. В республике продолжается реализация проекта, направленного на раздельный сбор опасных отходов. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«Отработанные лампы содержат в себе опасное вещество – ртуть. Она оказывает токсическое воздействие на человека и окружающую среду. При механическом разрушении одной ртутной лампы непригодным для дыхания становится 5 тыс. кубометров воздуха. Процент опасного воздействия ртути на окружающую среду можно сократить. Для этого нужно сдать опасные отходы в специальные контейнеры», – сказано в сообщении.

Пункты по сбору опасных отходов находятся по следующим адресам:

- ул. Тельмана, д.51 (ООО «ЖЭУ-7»),

- ул. Шевченко, д.126 (ООО «ЖЭУ-12»),

- ул. Гафиатуллина, д.45 (ООО «ЖЭУ-10»),

- ул. Строителей, д.68 (ООО УК «Алсу»),

- ул. Бигаш, д.131 (ТСЖ «Западные ворота»),

- п.г.т. Нижняя Мактама, ул. Заводская, д.10 (МУП «Комфорт»),

- п.г.т. Нижняя Мактама, ул. Некрасова, д.18а ((МУП «Комфорт»).