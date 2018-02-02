Глава ЦИК пожурила Пескова за агитацию в пользу Путина

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сделала замечание пресс-секретарю Президента РФ Дмитрию Пескову за высказывания с признаками агитации в пользу Владимира Путина, являющегося кандидатом на предстоящих выборах главы государства. По словам Памфиловой, речь идет о высказывании Пескова о Путине, сделанном 29 января, сообщает РБК.

Дмитрий Песков, комментируя 29 января состоявшиеся накануне акции сторонников оппозиционера Алексея Навального, заявил, что Путин «является абсолютным лидером общественного мнения, абсолютным лидером политического олимпа, с которым вряд ли кто-то может серьезно конкурировать».

«Я сейчас от имени ЦИК сделаю замечание пресс-секретарю Президента о недопущении в дальнейшем подобных высказываний», – сказала глава ЦИК в пятницу на заседании ведомства.

Памфилова напомнила, что по закону лица, не являющиеся кандидатами и замещающие госдолжности в период избирательной кампании, не вправе использовать преимущества своего должностного положения в целях избрания кандидата, в том числе предвыборную агитацию при исполнении должностных обязанностей.

Сам Песков в ответ на замечание ЦИК заявил журналистам следующее: «Сейчас электоральный период, здесь не важно, что считаю я, важно, как это воспринимает ЦИК, который, наверное, является ведущим органом в проведении выборов». Пресс-секретарь главы государства также извинился за свои высказывания и пообещал впредь быть более аккуратным в суждениях.