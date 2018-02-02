Брянский мастер создал зомби-автомобиль

(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). На улицах Брянска появился пугающий зомби-автомобиль. Местный умелец Алексей Белый создал необычную машину из старой «Волги», сообщает портал «Брянские новости».

Автомастер нашел старую «Волгу» 1981 года выпуска еще в прошлом году. Однако восстановление ее в привычном виде требовало слишком большого труда. Поэтому народный умелец решил пойти на хитрость и придать автомобилю необычный внешний вид, отмечает издание.

После восстановления машина стала напоминать транспортное средство героев постапокалиптических хорроров. Весь капот авто разукрашен в цвет человеческой крови, а на решетке радиатора красуется «окровавленная» цепь.

Алексей Белый намерен продать свою работу. Но пока идет поиск покупателя, мастер рассекает на своем зомби-авто по брянским улицам.