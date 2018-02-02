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Брянский мастер создал зомби-автомобиль

2 февраля 2018, 13:15 , Фото: соцсети

Брянский мастер создал зомби-автомобиль Окровавленная «Волга» уже больше месяца пугает брянцев.
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(Казань, 2 февраля, «Татар-информ»). На улицах Брянска появился пугающий зомби-автомобиль. Местный умелец Алексей Белый создал необычную машину из старой «Волги», сообщает портал «Брянские новости».

Автомастер нашел старую «Волгу» 1981 года выпуска еще в прошлом году. Однако восстановление ее в привычном виде требовало слишком большого труда. Поэтому народный умелец решил пойти на хитрость и придать автомобилю необычный внешний вид, отмечает издание.

После восстановления машина стала напоминать транспортное средство героев постапокалиптических хорроров. Весь капот авто разукрашен в цвет человеческой крови, а на решетке радиатора красуется «окровавленная» цепь.

Алексей Белый намерен продать свою работу. Но пока идет поиск покупателя, мастер рассекает на своем зомби-авто по брянским улицам.


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